Scuola, buona la prima per i trasporti: a Genova +15% di studenti sulle navette dedicate

Genova. Buona la prima per l’esordio del piano del trasporto scolastico in Liguria nel giorno che ha segnato l’inizio del nuovo anno in presenza al 100%. È quanto emerge dal tavolo di monitoraggio istituito dalla Regione per verificare la regolarità del servizio in stretto contatto con Trenitalia e le aziende di trasporto pubblico della Liguria, nel rispetto delle linee guida concordate con le Prefetture.

“Trattandosi di scuola – afferma l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – posso affermare che abbiamo superato l’esame del primo giorno in maniera soddisfacente: treni e bus hanno funzionato ottimamente sia all’entrata che all’uscita dei ragazzi. Ovviamente il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane”.

Nel dettaglio, Trenitalia informa che sono stati 30.700 i passeggeri sui treni della mattinata in Liguria con un aumento del 20% rispetto allo scorso mercoledì di settembre e che il carico medio registrato tra le 6 e le 9 è stato pari a 138 passeggeri. È risultata l’offerta dei 14 bus di supporto messi a disposizione dall’azienda nelle principali stazioni per eventuali rinforzi al servizio ferroviario.

Amt fa sapere che a Genova, nelle corse del mattino dalle 7 alle 9, tutte le navette scolastiche sono state ben utilizzate dagli studenti con un incremento del 15% di utilizzo medio rispetto al mese di maggio scorso. A dire il vero qualche difficoltà si registra ancora perché molti ragazzi devono essere “convinti” a usare i bus turistici anziché i normali mezzi di linea, ma nel complesso il sistema ha tenuto. Dalle 12 alle 13 si è registrato, in ambito urbano, un maggiore afflusso di passeggeri sulla rete in ragione del fatto che gli orari scolastici di uscita sono stati concentrati solo in questa fascia oraria, mentre l’entrata è stata scaglionata su due fasce orarie.

Sul servizio provinciale non sono state segnalate criticità e Amt ha impiegato 40 bus turistici (anziché i 34 programmati). I passeggeri trasportati sono risultati in linea con il periodo relativo al precedente servizio di potenziamento per le scuole. Il coefficiente di riempimento dei mezzi è stato pari, mediamente, al 30%. I mezzi hanno trasportato mediamente 15 passeggeri a corsa. Le località che hanno registrato i maggiori carichi sono state la Val Fontanabuona e la tratta tra Sestri Levante e Chiavari.