Scuola allagata in via Burlando, domani ancora stop per l’asilo: aule aperte per primaria e secondaria

Genova. Servirà ancora un giorno di lavoro per aprire le porte dell’asilo dell’istituto comprensivo di via Burlando, a Staglieno, rimasto chiuso questa mattina insieme alla primaria e alla secondaria Giovine Italia a causa di un allagamento verificatosi nella notte.

Il primo giorno di scuola saltato, quindi, sarà ‘posticipato’ a domani per gli alunni di elementari e medie, mentre si dovrà attendere venerdì per i bimbi della materna: nella giornata di oggi i lavori hanno permesso di ripristinare l’impianto idraulico, messo KO probabilmente da un guasto al ‘troppopieno’ dei serbatoio, mentre deve essere ancora ripristinato l’impianto di pompaggio per portare l’acqua al piano dell’asilo, ancora quindi a secco e di conseguenza inagibile.

“Stiamo lavorando da questa mattina per ripristinare il prima possibile tutti gli impianti – ha sottolineato il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Roberto D’Avolio – con l’area tecnica siamo riusciti a venire a capo al problemi principale, permettendo l’apertura della primaria e secondaria. Per quanto riguarda l’asilo entro domani contiamo di sostituire le parti danneggiate”.

“Resterà, putroppo, ancora chiusa la scuola dell’Infanzia Giovine Italia, in quanto non è stato possibile completare il lavoro di manutenzione in tempo utile a garantire la regolare erogazione dell’acqua e il ripristino dei servizi igienici – si legge nella circolare pubblicata sul sito del IC Burlando – Si auspica di poter riaprire dopodomani, nella consapevolezza che resta in ogni caso nostro dovere garantire in primis la sicurezza e il benessere dei bambini. Vi invitiamo a consultare la home page del sito per informazioni al riguardo. Siamo consapevoli del danno alle famiglie e agli studenti ed un pensiero va in particolare ai nostri piccoli iscritti che iniziano il loro percorso e a quelli che si affacciano per la prima volta nel nuovo ordine di scuola con tutte le aspettative e i timori che questo passaggio delicato comporta”.