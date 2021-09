Scritte sui muri a Genova contro Bassetti e Toti: “Clima d’odio inaccettabile, va fermato”

Genova. “Bassetti e Toti bastardi” col simbolo del dollaro al posto delle S. È la scritta comparsa ieri su un muro a Genova Pontedecimo e pubblicata su Facebook dall’infettivologo del San Martino.

“Il clima di odio, di intimidazione e la politica dell’insulto e della minaccia nei confronti miei, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di molti altri ha raggiunto livelli inaccettabili e non degni di un paese civile – ha commentato Bassetti -. Alcune elementari regole del vivere civile sembrano ormai scomparse. Questi insulti, divenuti abituali e assurti a linguaggio della politica, sono inaccettabili“.

“La degenerazione dei normali rapporti civili risiede nella mancanza di rispetto che la genera. Chi scrive queste cose, come chi telefona nel mezzo della notte per disturbare o scrive minacce di morte a mezzo posta è un violento“, ha aggiunto Bassetti riferendosi alle minacce ricevute ancora ieri dal presidente Toti.

“Chi oggi sui vaccini e sulla gestione della pandemia dice e scrive oscenità, probabilmente non sa dire altro – prosegue il medico, già oggetto di minacce e insulti sia online sia di persona -. Non è uno scandalo che tutto questo avvenga, il grave è che questi comportamenti non destino scalpore e che i loro autori non paghino dazio per le loro sconcezze“.

“Il clima d’odio sulla politica vaccinale, costruito ad arte e fomentato da alcuni politici, i loro giornali, alcuni giornalisti, varie trasmissioni televisive e i social deve essere fermato e condannato da tutti – conclude Bassetti -. Tutti devono prendere una posizione chiara contro questa escalation di violenza. Chi non lo farà è perché ne è responsabile e colluso“.