Scoppia un incendio sul tetto di casa, intera famiglia in salvo dalle fiamme a Mele

Mele. Paura ieri sera in via Giutte, nel comune di Mele nell’entroterra di Voltri, dove un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione.

È successo poco dopo le 21. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che si propagassero al resto dell’edificio.

Gli occupanti, un’intera famiglia, si sono messi in salvo da soli prima dell’arrivo dei pompieri.

Non si registrano dunque né feriti né intossicati. In corso le indagini per stabilire le cause del rogo.