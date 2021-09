Sciopero per il clima, Pastorino (Leu): “Giovani Fridays for future sono una speranza, sostegno al loro impegno”

Genova. “L’impegno per il clima non deve conoscere soste. Perché il tempo, come ribadiscono tutti gli studi internazionali, è sempre di meno per salvare il pianeta. L’attivismo dei giovani dei Fridays for future è una speranza che va coltivata e sostenuta con convinzione, evitando paternalismi” – a dirlo Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

E continua: “La transizione ecologica deve essere portata avanti senza alcuna timidezza, perché è l’unica garanzia per quelle generazioni che in piazza chiedono una politica davvero green. Bisogna spiegare che il cambiamento del sistema produttivo ed economico è l’unica opzione possibile anche nell’ottica del contrasto alle disuguaglianze”.

“Lo sforzo del governo – conclude infine Pastorino – deve essere orientato alla tutela dell’ambiente. Il Pnrr rappresenta una opportunità da non sprecare per un rilancio economico davvero green. È un programma fondamentale da realizzare proprio per quei giovani che animano le piazze, a dimostrazione che la loro sensibilità sociale e politica è ben viva. E si fa sentire”.