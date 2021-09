Sciopero per il clima, Garibaldi (Pd): ” Liguria mancano le azioni concrete per un futuro veramente sostenibile”

Genova. “Nonostante la dichiarazione di emergenza climatica e nonostante per la nostra Regione due anni fa sia stato dichiarato lo stato di emergenza climatica, in Liguria mancano le azioni concrete per un futuro veramente sostenibile”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi, dopo la manifestazione dei giovani di Fridays for future a Genova. “Eppure la nostra Regione dovrebbe essere tra le prime ad attuare la sostenibilità ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici, la conversione verde dell’economia, vista anche la fragilità del territorio e la sua conformazione, e invece si continuano a fare le stesse scelte”.

“Serve – osserva – un nuovo patto per il lavoro e l’ambente, per tenere insieme giustizia sociale e giustizia ambientale e contrastare la crisi climatica. Ognuno può fare la propria parte a ogni livello istituzionale. La sfida è globale ma le risposte devono essere anche locali”.