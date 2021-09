Sciopero per il clima del 24 settembre: anche Thorsby della Sampdoria promuove l’evento

Genova. Anche Morten Thorsby, il centrocampista della Sampdoria noto per il suo impegno ambientalista, dà l’appuntamento allo sciopero per il clima in programma il 24 settembre.

Il norvegese, che quest’anno ha scelto il numero 2 da portare sulla maglia per indicare i gradi entro cui limitare l’aumento della temperatura del Pianeta, ha promosso le adesioni attraverso una storia su Instagram.

“Ci vediamo venerdì in piazza. Tutti insieme. Ci conto” ha scritto condividendo il reel di Fridays for Future.

La storia di Thorsby su Instagram

Sul proprio profilo Instagram Thorsby diffonde le convinzioni legate al rispetto dell’ambiente facendone anche uno stile di vita e diventando egli stesso un esempio: diverse foto lo ritraggono nella natura dell’immediato entroterra ligure, facendo involontariamente anche uno spot notevole alle bellezze regionali (celebre la foto di lui sdraiato su un’amaca sul monte Fasce).