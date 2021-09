Cisano sul Neva. Aggiornamento ore 15.30 Al bivio tra Cisano sul Neva e Cenesi è stato allestito un posto di blocco avanzato dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche i volontari Aib, gli uomini della protezione civile e della polizia di Stato, i carabinieri e la sezione forestale dei carabinieri.

Aggiornamento ore 15.02 Secondo quanto riferito, la situazione sul versante Cenesi sembra in miglioramento grazie all’azione dei due canadair intervenuti. La preoccupazione, tuttavia, riguarda il vento che in questi minuti sembrerebbe spingere le fiamme verso Cisano sul Neva. Al momento non si hanno notizie circa la presenza di case interessate dal fuoco. Sempre secondo quanto appreso, sarebbero in arrivo sul luogo dell’incendio il viceprefetto e il capo di gabinetto per verificare la situazione e valutare concretamente la gravità dell’accaduto. Negli ultimi minuti sono state portate sul posto anche delle bottiglie d’acqua (arrivate da un bar della zona) consegnate dai vigili del fuoco e della protezione civile alle persone evacuate. In azione anche alcuni droni pilotati dai soccorritori per capire la posizione e l’entità dei vari focolaio.

Aggiornamento ore 14.30 Da terra continuano ad operare vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, in particolare a difesa delle abitazioni e del canile in località Cenesi. Pronto anche il piano di evacuazione in via precauzionale, qualora le condizioni lo rendessero necessario. Presso il Comune di Albenga è stato attivato il Centro Operativo Comunale.

Aggiornamento ore 13.55 A testimonianza della gravità dell’incendio, sul luogo del rogo sono appena arrivati due canadair e un altro elicottero. Nel frattempo anche il vicesindaco di Cisano sul Neva, Guido Rossi, è giunto sul posto (dove da alcuni minuti è presente anche il primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis). In questo momento per i soccorritori la priorità resta quella di mettere fuori pericolo gli abitanti delle case situate nelle zone interessate dalle fiamme (in particolare a Cenesi, Enesi e Piccaro). Molte persone sono già state evacuate, per altre (al momento non ancora minacciate pericolosamente dal rogo) sono in corso le valutazioni del caso.

Incendio a Cisano sul Neva, nell’entroterra savonese

Aggiornamento ore 13.45 La Regione, attraverso una nota, ha fatto sapere che sono in corso le valutazioni del direttore delle operazioni di spegnimento rispetto alla richiesta di intervento del canadair. Nel frattempo, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Aggiornamento ore 13.13 Secondo quanto appreso, dal luogo dell’incendio si sarebbero sentite due forti esplosioni. Il vento sta favorendo il propagarsi delle fiamme rendendo ancora più difficile il lavoro dei soccorritori. I quali stanno cercando di arginare il rogo affinché non raggiunga le abitazioni circostanti. Diverse le strade interrotte nell’area interessata dalla fiamme. In questi minuti sul luogo del rogo si sta recando anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Aggiornamento ore 12.44 A pochi chilometri dall’incendio, sono già diversi i posti di blocco istituti da parte delle forze dell’ordine per invitare gli automobilisti a tornare indietro. Secondo quanto riferito, alcune abitazioni sarebbero già state evacuate. La coltre di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono attualmente presenti diverse squadre die vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile. A supporto degli uomini a terra, in questi minuti sta arrivando anche un elicottero dei vigili del fuoco.

Un incendio si è sviluppato in tarda mattinata nell’entroterra a Cisano sul Neva, in frazione Cenesi, nei pressi del monte Piccaro.

Sul posto sono dirette in questi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Aggiornamenti in corso.