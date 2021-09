‘Saperi e bicchieri’: dal 6 ottobre al Mog viaggio tra cocktail e birre artigianali con gli aperitivi ‘spiegati’

Genova. Una serie di incontri e chiacchierate con i professionisti per imparare a orientarsi nel mondo dei cocktail e delle birre artigianali.

Normalmente, entrando in un bar o in un cocktail bar siamo abituati a trovare, tra il visitatore e il Bartender o il Publican, una sorta di “barriera” – il bancone – non solo fisica ma quasi psicologica: data dalla situazione. Il cliente, nel momento di relax. Il Barman lavora e corre da una parte all’altra per accontentare i clienti. Certo, è possibile interagire con questi personaggi tanto esperti e affascinanti ma fino a un certo punto.

Il MOG – Mercato Orientale di Genova che, ha visto nei consumatori sempre un maggiore interesse verso il mondo del beverage, ha deciso di rompere questo schema e lanciare Saperi e Bicchieri, una serie di “aperitivi spiegati”. Si tratta di una serie di appuntamenti di un’ora e mezza in cui si ha la possibilità di godersi un aperitivo in compagnia di un esperto a disposizione dei partecipanti. Raccontare loro le caratteristiche di uno stile di birra piuttosto che di una tipologia di cocktail. Ci sarà anche il tempo di rispondere a ogni dubbio, curiosità o genere di domanda.

“Saperi e Bicchieri”. È questo il titolo del ciclo di eventi che si terrà tutti i mercoledì – di ottobre, novembre e dicembre – a partire dalle 18.30, nella Sala Polivalente del MOG, alternando gli appuntamenti dedicati al mondo degli Spirits e Cocktail con quelli dell’incantato mondo delle birre artigianali.

Nel primo caso, l’esperto bartender che MOG ha deciso di mettere in campo è Gianluca Grandoni, classe 1983, vanta esperienza tra i migliori locali della Liguria come il Maa Beach e il Malkovich; ha completato la sua formazione professionale in Campari Academy.

Per il mondo delle birre artigianali toccherà a Lorenzo Kuaska Dabove, classe 1952, nato a Milano ma da origini genovesi. Giudice internazionale e indubbiamente uno tra i più grandi degustatori di birra al mondo. E’ considerato il padre fondatore della cultura brassicola italiana.

Non un corso bensì piuttosto una chiacchierata informale in compagnia di un ospite esperto: questo il mood dell’iniziativa. Gli aperitivi spiegati ‘Saperi e bicchieri’ sono a numero chiuso e per partecipare occorre iscriversi acquistando il biglietto all’indirizzo https://moggenova.it/saperi-e-bicchieri/