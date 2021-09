Sant’Eusebio, albero colpito da un fulmine prende fuoco vicino a via Montelungo

Genova. Primi problemi per il maltempo a Genova, ma al momento non si tratta né di frane né di allagamenti. Un albero ha preso fuoco questa mattina dopo essere stato colpito da un fulmine nella zona di Sant’Eusebio.

È successo questa mattina poco prima delle 8 in via Montelungo, la strada che collega la località sulle alture della Valbisagno a Bavari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che le fiamme potessero espandersi al resto della vegetazione.

Nessuna abitazione è stata minacciata dal fuoco e in questo senso la pioggia ha costituito un’ulteriore sicurezza.

Nonostante gli importanti quantitativi di pioggia già caduti dall’inizio della perturbazione (a Mignanego 56 millimetri da stamattina, a Creto ben 14 millimetri nell’arco di 5 minuti) non si registrano al momento altre criticità. Fino alle 15 è in vigore su tutta la Liguria centrale e sul Levante con relativo entroterra l’allerta meteo arancione per temporali, il massimo livello previsto per questi fenomeni.

Foto di Andrea Bergonzi (rete Limet)