Santa Margherita, dichiarano il falso per ricevere il reddito di cittadinanza: 3 denunce

Santa Margherita Ligure. Continuano e sono sempre più numerose le denunce dei carabinieri per dichiarazioni di falsi documenti per ricevere e percepire il reddito di cittadinanza.

Questa volta le indagini dei militari si sono svolte nel Tigullio, a Santa Margherita Ligure, dove hanno denunciato tre persone.

Il primo è un 50enne, pluripregiudicato, che nella domanda per ricevere il reddito di cittadinanza non ha indicato il reddito di uno dei familiari, di professione titolare di impresa per la compravendita di veicoli. E così è riuscito a farsi accreditare circa 900 euro euro mensili, a partire da luglio 2020.

Il secondo è un 55enne, anche lui pluripregiudicato che, in sede di autocertificazione, non ha dichiarato di essere sottoposto ad una “misura cautelare personale”.

Infine c’è una donna, 40enne che, nella “dichiarazione sostitutiva unica”, non ha segnalato la convivenza quasi decennale con un noto e agiato libero professionista, beneficiando di 700 euro mensili dal dicembre 2020.