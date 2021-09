Sampdoria, un paio di news sui giovani blucerchiati

Genova. Pur con tutti i media concentrati sulla Nazionale di Roberto Mancini (gira e rigira sarà decisiva la partita di ritorno, ‘da dentro o fuori’, con la Svizzera, in programma il prossimo 12 novembre), non mancano lo stesso le news sulla Sampdoria… Ad esempio, solo ieri si è saputo che Erik Gerbi, rientrato dal prestito al Teramo, è stato di nuovo ceduto a titolo temporaneo alla Politehnica Timișoara (Romania).

Il centravanti, cresciuto nella Pro Vercelli, è uno dei tre giovani juventini (con Matteo Stoppa, dato in prestito alla Juve Stabia e con Niccolò Francofonte, girato al Gubbio con obbligo di riscatto) ottenuti in cambio di Giacomo Vrioni, che dopo un paio di anni nell’Under 23 della Juventus ed una breve apparizione in Serie A, è ora in forza al Wsg Swarovski Tirol, in Austria)… Insomma un poker di ragazzi che finora non ha mantenuto le promesse iniziali.

Sta attraversando un momento ‘di grazia’, invece Leonardo Benedetti, che dopo il goal di qualche giorno fa, col quale ha consentito alla Imolese di passare il turno di Coppa Italia, si è ripetuto, andando a rete anche nel match di campionato, vinto 3-0 dai romagnoli, contro la Viterbese.