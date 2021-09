Sampdoria Primavera, battuta a vuoto col Bologna (0-1)

Genova. Tanto gioco, ma senza riuscire a buttarla dentro e nel gioco del calcio, contano i goal, non le occasioni da rete, così alla fine è la Primavera del Bologna, allenata da Vigiani, ad portarsi a casa i tre punti.

Tufano ha schierato la sua squadra con questo 3-4-3: Esposito; Mane (dall’85° Perego), Aquino, Bonfanti; Somma (dal 70° Pozzato), Paoletti, Yepes Laut, Migliardi (dal 70° Samotti); Malagrida, Di Stefano, Polli (dal 70° Montevago), lasciando in panchina: Tantalocchi, Sepe, Pozzato, Chilafi, Bianchi, Leonardi, Porcu, Catania ed il neo acquisto Ardit Lika, colpo a parametro zero dal Livorno.

Il mister felsineo ha risposto con quest’altro 4-5-1: Bagnolini; Corazza, Amey (dall’88°Arnofoli), Stivanello, Cavina; Raimondo (dall’88° Sigurpalsson), Motolese, Wieser (dal 46° Pietrelli), Casadei, Pyyhtia; Pagliuca (dal 70° Onesti, dal 74° Paananen).

A disposizione: Petre, Franzini, Urbanski, Karlsson, Cossoalter, Bartha, Annan.

Assistito dai guardalinee Salama di Ostia Lido e Bonomo di Reggio Emilia, ha diretto l’incontro (ai Tre Campanili di Bogliasco) l’arbitro Longo di Cuneo.

Tre le occasioni per i ragazzi di Tufano, già nel primo tempo (al 25° Paoletti, a giro, fa la barba al palo; al 30° il portiere bolognese dice ‘no’ a Di Stefano; al 42° Bagnolini si ripete su Yepes Laut) e nel secondo tempo la musica non cambia ( al 58° super Bagnolini su Malagrida e subito dopo su Di Stefano), finché – come al solito – è stato l’avversario a punire la mancata incisività delle punte doriane ed a segnare la rete della vittoria, al 76°, con Raimondo.

Bottino minimo in classifica (quattro punti in quattro partite)… ci sarà tempo per rifarsi, anche se la prossima (il 16 ottobre) sarà in casa della Juventus.