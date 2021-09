Sampdoria-Napoli in diretta testuale. Blucerchiati vicinissimi al pareggio

Genova.

35′ Candreva! Dopo un’azione prolungata sul lato destro dell’area di rigore, prova il tiro in corsa dai 18 metri, ma il pallone esce di poco sopra la traversa.

28′ Damsgaard ammonito per fallo su Lozano

22′ Candreva ci prova da posizione defilata, Ospina respinge

21′ Gol del raddoppio di Osimhen annullato per fuorigioco

19′ Samp vicinissima al pareggio: Ospina dice no due volte: prima su un tiro dalla distanza di Silva (sugli sviluppi di un angolo) toglie la palla dall’incrocio, sul corner successivo devia a terra il colpo di testa di Yoshida.

10′ Gol del Napoli: Stavolta Osimhen non sbaglia, prima passa la palla a Insigne, poi scatta per ricevere il pallone di ritorno e conclude con un destro al volo. Audero respinge quando la palla ha ormai superato interamente la linea, come conferma l’arbitro supportato dalla tecnologia.

7′ Occasione Napoli! La Sampdoria si fa trovare sbilanciata su un lancio dalla difesa per Osimhen che brucia sullo scatto Yoshida. A tu per tu con Audero l’attaccante nigeriano spara il pallone sul portiere, che blocca senza troppi problemi.

1′ Partiti! Primo pallone per la Sampdoria.

Silva preferito a Ekdal a centrocampo e nessun’altra novità. Ecco le formazioni in campo per Sampdoria-Napoli.

Sampdoria-Napoli 0-1

Reti: 10′ Osimhen

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Insigne, Osimhen, Lozano

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli.

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Valeri di Roma 2

Ammoniti: Damsgaard (S)