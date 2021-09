Genova.

82′ Ammonito Colley per fallo su Dumfries

78′ Entrano Murru per Augello e Verre per Damsgaard

74′ Gran salvataggio di D’Ambrosio su diagonale di Damsgaard già destinato a rete

69′ Ripartenza Inter, Correa riceve in area e si gira, palla alta sopra la traversa

67′ Nell’Inter fuori Calhanoglu dentro Sensi; fuori Dimarco dentro Dunfries; nella Sampdoria dentro Askildsen per Quagliarella.

66′ Ammonizione per Bereszynski

66′ Samp vicina al gol. Tirocross di Candreva, Handanovic, sorpreso, è costretto a tuffarsi coi pugni per evitare il gol

62′ Fuori Lautaro nell’Inter, dentro Correa

58′ Grande azione di Bereszynski, che brucia D’Ambrosio e la mette in mezzo. Caputo “cicca” la conclusione con l’esterno

55′ Calhanoglu sbaglia una conclusione piuttosto semplice con nessun avversario davanti a impedirgli di tirare, ma il destro rasoterra termina di pochissimo a lato

53′ Doppio cambio nell’Inter: dentro Vidal e D’Ambrosio per Brozovic e Perisic

52′ Gran salvataggio di Silva, che disturba Lautaro pronto alla battuta all’altezza del dischetto del rigore, palla ad Audero.

47′ Augello! Gran tiro al volo su cross di Bereszynski e la Sampdoria pareggia 2-2

46′ Si riparte con palla all’Inter

45+1′ La Sampdoria finisce in avanti il primo tempo, con un colpo di testa di Quagliarella che però termina lontano dalla porta di Handanovic

44′ Raddoppio dell’Inter: Lautaro al volo insacca di sinistro un cross di Barella che si era liberato di due avversari. Seconda rete, però nata da una evidente spinta di Calhanoglu su Damsgaard.

42′ Colpo di testa di Skriniar fuori di poco su calcio d’angolo di Di Marco

35′ Ammonito Thorsby per un fallo su Dzeko

34′ Pareggio della Sampdoria! Sugli sviluppi di un corner una conclusione di Yoshida viene deviata in modo determinante da Dzeko, che involontariamente mette fuori causa Handanovic

31′ Lautaro disorienta Yoshida in area e prova la botta in diagonale ben respinta da Audero in angolo

25′ Prima della pausa per rinfrescarsi, Sampdoria di nuovo dalle parti di Handanovic: cross basso di Candreva, Caputo non ci arriva per un soffio in scivolata.

22′ Ammonito Brozovic per un fallaccio su Candreva

17‘ Dimarco trafigge Audero con un sinistro precisissimo, il portiere non può arrivare sotto l’incrocio dei pali. Inter in vantaggio 0-1.

16′ Orsato fischia un calcio di punizione per l’Inter nella lunetta dell’area di rigore per un fallo di Colley su Lautaro, che si copre il volto con le mani. Qualche dubbio tra i blucerchiati.

4′ Prima occasione da gol per la Sampdoria: cross di Augello dalla sinistra, Thorsby stacca di testa a due passi da Handanovic, ma mette di poco sopra la traversa

Ecco le formazioni ufficiali per la partita dell’ora di pranzo Sampdoria-Inter. Gli ultras, che hanno deciso di non entrare allo stadio per la discriminazione a causa della capienza ridotta, hanno dato il loro sostegno al di fuori dell’impianto.

Sampdoria-Inter 2-2

Reti: 17′ Dimarco; 34′ Yoshida; 44′ Lautaro; 47′ Augello

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (78′ Murru); Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard (78′ Verre); Caputo, Quagliarella (67′ Askildsen).

A disposizione: Falcone, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ihattaren, Ferrari, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (67′ Dumfries); Darmian, Barella, Brozovic (53′ Vidal), Calhanoglu (67′ Sensi), Perisic (53′ D’Ambrosio); Dzeko, Lautaro (62′ Correa).

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: Brozovic; Thorsby

Spettatori: 7.441 per un incasso di 216.409 euro.