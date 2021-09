Sampdoria-Inter affidata ad Orsato

Genova. Mentre D’Aversa aspetta il rientro dei nazionali, per fare il punto – insieme al dottor Amedeo Baldari – sui giocatori che avrà a disposizione (oltre ai lunghi degenti Gabbiadini e Vieira, saranno da verificare le condizioni di Ekdal, Bereszyński, Torregrossa, Murru e Ihattaren), per la sfida contro l’Inter, di domenica prossima, 12 settembre, ore 12:30 allo Stadio Ferraris, il designatore Gianluca Rocchi ha reso nota la squadra arbitrale, diretta da Daniele Orsato, assistito dai guardalinee Peretti e Pagliardini, dal quarto uomo Baroni e dai ‘varisti’ Nasca e Giallatini.

Il fischietto di Schio torna quindi ad arbitrare i nerazzurri, dopo quasi tre anni e precisamente dal 28/4/18, quando fu oggetto di contestazioni da parte dei meneghini, per un mancato ‘secondo giallo’ ai danni di Miralem Pjanić…

Tre anni di ‘quarantena’… Inutile sottolineare come queste cose, alimentino quanto meno i ‘cattivi pensieri’ dei tifosi delle squadre ‘di provincia’, circa la sudditanza psicologica… Meno male, in questo caso, che chi tifa Sampdoria, può stare tranquillo, perché siamo in presenza dell’arbitro N° 1, eletto dal’IFFHS miglior arbitro del mondi nel 2020.

aspettando l’Inter, ecco un’altra notizia di mercato, resa nota, dallo stesso interessato, sul proprio profilo Instagram da Angelo Foresta, che esterna la sua soddisfazione per il passaggio al Sassuolo.

Quindi, non solo Kevin Leone, ma anche quest’altro giovane Under 17, è passato ai neroverdi (presumibilmente come parziale contropartita di ‘Ciccio’ Caputo); si tratta di un 2004, prelevato dalle giovanili del Parma, che ‘torna a casa’, essendo nato a Montecchio Emilia.