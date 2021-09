Sampdoria, il segretario generale Massimo Ienca aggredito da un gruppo di ragazzi

Genova. Tanta paura ma nessun danno per il segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca che ieri sera è stato vittima di un’aggressione, per fortuna senza conseguenze mentre si trovava alla guida della sua auto.

E’ successo poco prima di mezzanotte in via Borghero, un cavalcavia di corso Europa. Ienca, che era in procinto di entrare in autostrada, sarebbe stato bloccato da un gruppo di giovani vestiti di nero che hanno preso a manate la sua auto.

Subito dopo l’episodio il dirigente sportivo ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti e la pattuglia della Digos: nessuna traccia dei ragazzini che nel frattempo si erano dileguati.

Indagini in corso per risalire agli autori del gesto. Secondo i primi riscontri degli investigatori potrebbe trattarsi di giovani tifosi rossoblu che avevano appena ridipinto uno dei cavalcavia della zona e avrebbero riconosciuto Ienca considerato un ‘traditore’ visto il suoi trascorsi proprio da dirigente della squadra del Genoa.