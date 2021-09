Sampdoria: analisi delle compravendite

Genova. Arrivata al capolinea l’interminabile sessione estiva del calcio mercato, seguita giornalmente attraverso le pagine di Genova 24 ed Ivg Savona, è giunto il momento di confrontare, a bocce ferme, cosa è cambiato in casa Sampdoria, a livello di rosa, rispetto allo scorso anno, in modo da poter fare un’analisi di comparazione.

Nuovi tesserati:

Wladimiro Falcone, Fabio Depaoli, Julian Chabot, Radu Matei Drăgușin, Nicola Murru, Ronaldo Vieira, Mohamed Amine Ihattaren, Riccardo Ciervo, Francesco Caputo.

Giocatori trasferiti:

Karlo Letica, Kaique Rocha, Lorenzo Tonelli, Vasco Regini, Medhi Léris, Jakub Jankto, Gastón Ramírez, Antonino La Gumina, Keita Balde.

Analizziamo dunque la rosa, reparto per reparto.

Portieri: Confermati Emil Audero ed il terzo portiere (Nicola Ravaglia), grazie al fatto che all’ultimo minuto è saltata l’opzione di scambio, fra Wladimiro Falcone e Ivan Provedel, di fatto, ora, il Doria si ritrova, come dodicesimo, il miglior portiere della Serie B, con un indubbio ‘up grade’.

Difensori: Confermati i quattro titolari dello scorso anno (Bartosz Bereszyński, Maya Yoshida, Omar Colley e Tommaso Augello) e tenuto conto del temporaneo ritorno di Jeison Murillo (alla fine è tornato in prestito al Celta Vigo), a fronte delle uscite di Lorenzo Tonelli, Vasco Regini e Kaique Rocha, sono arrivati Fabio De Paoli, Julian Chabot, Radu Matei Drăgușin e Nicola Murru ed anche qui la bilancia propende per l’attualità, considerato che sulle fasce difensive ci saranno due ‘riserve’, che è quasi offensivo definire tali.

Centrocampisti centrali: Sono rimasti tutti e quattro (Albin Ekdal, Adrien Silva, Kristoffer Askildsen e soprattutto Morten Thorsby, che ad inizio mercato veniva annoverato fra le possibili plusvalenze) ed in più (non avendo – al momento – superato le visite mediche allo Sheffield) c’è Ronaldo Viera.

Esterni alti e trequartisti: Non è stato sacrificato, sull’altare del bilancio, Mikkel Damsgaard (ed a un certo punto si è temuto anche potesse partire pure Antonio Candreva), non sono più in rosa Medhi Léris, Gastón Ramírez (arrivato a fine contratto) e Jakub Jankto (ceduto sotto costo, se sono vere le cifre che circolano in rete), in compenso sono adesso a disposizione di D’Aversa, due giovani speranze (Ihattaren e Ciervo), che potrebbero dare grandi soddisfazioni… Peccato si tratti di semplici prestiti e che quindi possano risultare utili sul campo di gioco, ma non in quello economico… ma questo è un problema della proprietà, più che dei tifosi…

Attaccanti: ‘In’ Francesco Caputo, ‘out’ La Gumina, Caprari e Keita Balde… e qui il dente duole, soprattutto se rispondessero al vero le notizie che il Cagliari lo ha preso ‘a zero’, col l’obbligo di una percentuale a favore del Monaco, in caso di futura vendita. Beh, qui – inutile nasconderlo – la tifoseria è rimasta spiazzata dal mancato arrivo del senegalese, che aveva mandato anche un accattivante messaggio ‘social’

Posto in evidenza il fatto che Osti e Faggiano sono riusciti a sistemare tutti gli esuberi (e questo è positivo, anche se le formule sono tali da rischiarne i ritorni a Bogliasco il prossimo giugno), in conclusione, sarà solo il campo a giudicare se è più forte questa Samp o quella dello scorso campionato… e dipenderà presumibilmente dalla resa di Ihattaren e Ciervo, perché lo scorso anno Ranieri aveva in panchina due jolly (Keita e Damsgaard, dato il titolare era Jankto) da buttare in campo nella ripresa, per ‘spaccare’ la partita… ed ora questo compito sarà demandato ai due ragazzini… uno sponsorizzato da Fantantonio Cassano e l’altro da chi (come chi scrive) lo ha visto giocare nella Primavera della Roma… ‘se son rose, fioriranno, se son spine, pungeranno…