Salvini venerdì a Genova, visita al Salone Nautico e incontro coi militanti in piazza Rossetti

Genova. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Genova venerdì 17 settembre. Dopo la visita al Salone Nautico nel primo pomeriggio, incontrerà i militanti alle 17.00 presso il gazebo che verrà allestito in piazza Rossetti per la raccolta firme sul referendum per la giustizia e il tesseramento 2021.

A comunicarlo ufficialmente è il Carroccio spiegando che “l’arrivo di Salvini a Genova conferma l’attenzione della Lega alla Liguria”.

Il comizio invece è previsto a Savona alle ore 19 in piazza Pertini, dove incontrerà il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru. Alle 21.30 è previsto il trasferimento in piazza Rocca a Loano, per salutare i presenti a un altro gazebo della Lega in compagnia del candidato sindaco Luca Lettieri.

Domani invece, 15 settembre, sarà a Genova per l’inaugurazione del Salone Nautico il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Per lui si tratta della seconda volta nel capoluogo ligure dopo il 14 agosto, quando era intervenuto alla commemorazione delle vittime del ponte Morandi.