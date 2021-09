Salone Nautico, traffico in tilt: code in sopraelevata con la Foce assediata dalle auto

Genova. Se il Salone Nautico è un appuntamento della trazione della nostra città, il traffico e le code sono il consueto corollario inevitabile. E se poi ci aggiungiamo la pioggia, il disagio è servito.

Già dalle prime ore della mattina centinaia di vetture si sono dirette verso il quartiere fieristico, prendendo d’assalto le strade della Foce alla ricerca anche di parcheggi. Ma è sulla sopraelevata che si registrano i disagi maggiori, con la corsia in direzione levante completamente bloccata, come conseguenza del traffico al suo sbocco.

Secondo quanto calcolato dai sistemi di rilevamento del traffico di Google per attraversare la Aldo Moro servivano, alle 10, almeno 50 minuti, mentre le zone più congestionate della Foce sono Via Brigate Partigiane, corso Torino e corso Italia, per una buona parte a corsia unica. Traffico sostenuto anche in corso Europa e corso Gastaldi.