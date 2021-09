Salone Nautico, sabato già sold out: raggiunto il limite massimo di visitatori

Genova. Il 61° Salone Nautico di Genova è già sold out per la giornata di domani sabato 18 settembre. La disponibilità degli accessi ha infatti raggiunto il limite massimo e oggi non è più possibile acquistare biglietti per la giornata di domani.

L’annuncio arriva dalla direzione del Nautico che quindi avverte che per chi volesse recarsi al salone, dovrà farlo in un altro giorno, essendo domani tutto al completo tutto il giorno, anche a causa della capienza limitata per le ovvie questioni sanitarie.

“Il successo dell’evento si fonda anche su una gestione responsabile – si legge nella nota stampa che accompagna la notizia – che mette al primo posto la sicurezza di espositori, operatori e visitatori.