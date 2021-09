Genova. Antica via del Sale, creuza del 1200, ricca di storia e leggende. Salita degli Angeli, a San Teodoro, è stata deturpata nel 2016 dalla rottura di un grosso tubo dell’acquedotto.

Da quel momento si sono susseguiti lavori a singhiozzo: la mattonata è stata “aperta” da Ireti, i ciottoli in pietra originali sono spariti qua e là sostituiti da chiazze nere di bitume, il cantiere è stato chiuso con una colata d’asfalto – soprattutto nella parte bassa della via – che avrebbe dovuto essere temporanea ma a oggi il restauro più volte promesso dalle varie amministrazioni che si sono avvicendate e Iren, responsabile della rete idrica e dei cantieri, non è mai avvenuto.

Ieri l’ennesima – e si spera definitiva – rassicurazione sull’effettiva volontà di riportare Salita degli Angeli agli antichi splendori è arrivata in consiglio comunale per voce dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

Rispondendo a un’interrogazione del leghista Davide Rossi ha dichiarato che entro ottobre partiranno i lavori di ripavimentazione.

“Ci siamo presi degli impegni con il comitato, lo abbiamo incontrato più volte e abbiamo effettuato diversi sopralluoghi – afferma – la ripavimentazione di Salita degli Angeli ci sarà e sarà realizzata a regola d’arte, vigileremo affinché Ireti faccia effettuare i lavori secondo quanto stabilito con la sovrintendenza“. Da stabilire ancora se sarà possibile, in base ai criteri decisi dalla sovrintendenza, creare degli scivoli per il passaggio dei mezzi di soccorso e servizio.

Salita degli Angeli da anni in attesa dei lavori

La creuza è infatti vincolata, proprio per via della sua storicità. Nonostante questo, nell’ultimo lustro, è stata rovinata dagli interventi e oggi si presenta come un collage di mattoni, asfalto, pietre dissestate e, soprattutto, una giungla di tubature e transenne che lasciano persino qualche dubbio sulla sicurezza di quegli impianti.

Ma qualcosa si muove. Negli ultimi giorni Aster è intervenuta eliminando le sterpaglie cresciute a dismisura ai lati della salita. Ieri, poi, sono partiti i primi interventi di messa in sicurezza in vico Chiuso del portico, dove a causa delle buche i residenti rischiavano di cadere.

Restano da risolvere però altri problemi. Quello della viabilità, intanto: la strada nonostante sia pedonale e quindi vietata a ogni mezzo fuorché a quelli di soccorso è quotidianamente calcata da scooter, moto e furgoni. Nonostante diverse segnalazioni alla polizia locale nessuno è mai stato fermato o multato.

Inoltre quello della sicurezza: alcuni residenti hanno segnalato situazioni di spaccio e consumo di stupefacenti e c’è chi vorrebbe che venissero installate telecamere.