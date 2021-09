Salario minimo, Manganaro (Cgil) replica a Toti: “E’ tema politico e serve a rafforzare la contrattazione collettiva”

Genova. “Al contrario di quello che sostiene il presidente della Regione Liguria, credo che la questione del salario minimo debba stare nell’agenda di Governo e debba essere un tema di interesse anche per le istituzioni locali”. Così Bruno Manganaro, ex segretario genovese della Fiom e oggi responsabile del settore industria della Cgil genovese risponde al governatore Toti che questa mattina ha definito il salario minimo un tema “di trattativa da relazioni industriali”.

“E’ evidente – spiega Manganaro – che le soluzioni poi si trovano grazie alle trattative, in particolare tra industriali e sindacati ma dire che non è una questione che deve stare nell’agenda politica è a mio avviso un’impostazione sbagliata non solo perché il salario minimo c’è in molti grandi Paesi europei e c’è anche una direttiva Ue in proposito ma perché la ripartenza dell’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime avranno nei prossimi mesi un costo sociale molto importante visto che saranno scaricati sui salari e sui redditi dei lavoratori”.

Per Manganaro inoltre “la mancata capacità di spesa di intere generazioni di lavoratori ‘poveri’, cioè che hanno contratti con cui non riescono a vivere dignitosamente ha ripercussioni anche sui territori locali che a loro volta rischiano di impoverirsi”.

Per l’ex leader della Fiom genovese “il salario minimo non mette in discussione la contrattazione collettiva. Dice che c’è una condizione minima da cui si può solo salire e dà più forza alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. E’ quello che accade in Francia, in Spagna e soprattutto in Germania, il grande Paese industriale d’Europa dove c’è il più grande sindacato industriale d’Europa e qualcosa questo vorrà dire”.