Rubano un rolex da 25mila euro: arrestati specialisti del settore

Genova. Le indagini della polizia sono partite a gennaio di quest’anno, quando un professionista genovese era stato aggredito e rapinato di un rolex da 25mila euro da due uomini a bordo di scooter mentre stava parcheggiando la propria auto in un garage, a Sampierdarena.

Dalle indagini è emerso non solo che i due rapinatori, di 38 e 41 anni, erano partiti da Napoli appositamente per compiere il reato ma anche che si trattava di specialisti del settore.

Infine, quando i due uomini son stati rintracciati è emerso che il 41enne si trovava già agli arresti domiciliari in una comunità dell’Emilia Romagna per un episodio analogo, il 38enne invece è stato invece rintracciato in una paese della Calabria dove stava lavorando come pizzaiolo.

La polizia di Genova con la collaborazione delle Questure di Reggio Emilia e Cosenza, su delega dalla locale Procura della Repubblica, ha quindi arrestato i due uomini e portati nel carcere di Marassi.