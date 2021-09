Rivarolo, si stacca l’intonaco dalle scale: evacuato un intero condominio in via Celesia

Genova. Un intero condominio è stato evacuato questo pomeriggio in via Celesia, nel quartiere di Rivarolo, a causa di un sospetto cedimento strutturale nel vano scala.

A far scattare l’allarme è stato il crollo di un pezzo di intonaco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, insieme ai tecnici del Comune, hanno disposto l’evacuazione totale dello stabile.

In tutto hanno dovuto lasciare le loro case 20 persone. Non si registrano feriti. Sono in corso le valutazioni sull’agibilità dell’edificio.

Le persone evacuate hanno trovato ospitalità da amici e parenti o sono state affidate ai servizi sociali del Comune per trovare una sistemazione alternativa nel frattempo.