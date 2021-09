Genova. Era atteso e ora è arrivato: il primo cantiere per la installazione delle nuove barriere antirumore sulle autostrade genovesi è partito, con i primi allestimenti dell’area di lavoro in via Vezzani, a Rivarolo, sotto il viadotto Torbella della A7, la cui l’area di sosta condominiale sotto l’impalcato è stata in parte sgombrata dalle vetture.

Le lavorazioni inizieranno con la parte esterna, per poi passare al cantiere vero e proprio sulla sede stradale. Sul tratto di autostrada dove erano presenti i semplici pannelli, si tratterà di sistemare quello nuovi, mentre per quanto riguarda il tunnel fonico l’intervento prevede un rinforzo della struttura, a partire dagli agganci con il viadotto stesso, seguito dalla sostituzione dei pannelli posizionati sulla copertura.

I lavori saranno eseguiti in notturna, con la chiusura della tratta dalle 22 di sera alle 6 del mattino. Le tempistiche precise da calendario non sono ancora state stabilite: certo è che nel frattempo le normative sono state aggiornate per cui la predisposizione delle barriere deve seguire una procedura rafforzata con diverse tipologie di verifiche da fare pezzo per pezzo.