Rita, 84 anni, riceve la terza dose di vaccino nella rsa Villa Marta di Betania

Genova. Si chiama Rita, ha 84 anni, ed è una delle prime liguri a ricevere la terza dose di vaccino anti Covid nell’ambito della campagna vaccinale e della fase “booster”.

In Liguria, come in accordo con le direttive del ministero della Sanità e del commissario straordinario Figliuolo, la somministrazione della terza dose partirà dagli anziani ospiti delle case di riposo e non (parliamo di ultraottantenni) e dagli ultrafragili.

Rita è ospite della casa di riposo Villa Marta di Betania, a Genova, nella zona di Mura San Bernardino.

Dalle 12 di domani, venerdì 1 ottobre apriranno le prenotazioni per gli over80 non ospiti di rsa o ospedali. Ci si può prenotare attraverso il portale prenotovaccino, il numero verde Cup, le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio per i quali la somministrazione inizierà in base alla disponibilità delle agende, nei giorni immediatamente successivi.