Ricercato per spaccio, viveva sotto falso nome: scoperto e arrestato nel centro storico

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne senegalese colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova , denunciandolo altresì per ricettazione e per falsa attestazione sull’identità personale.

Questa notte gli agenti del Commissariato Centro, durante una pattuglia appiedata nel centro storico, hanno notato l’uomo che alla vista di una volante in transito in via San Luca ha cambiato subito direzione iniziando a correre.

Una volta fermato, essendo senza documenti, ha declinato oralmente le proprie generalità, che sono, però, risultate inesistenti in banca dati. L’uomo, condotto in Questura per il rilievo delle impronte è risultato avere diversi alias, sotto uno dei quali pendeva un ordine di carcerazione di 7 mesi e 25 giorni per reati inerenti gli stupefacenti.

Il 36enne era anche in possesso di uno smartphone, comprato a suo dire da un conoscente, risultato essere provento di furto. Ora si trova in carcere a Marassi .