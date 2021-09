Riaprono i cantieri del terzo valico, i sindacati: “Premiato il pressing, ora al lavoro per evitare situazioni simili”

Genova. “Siamo soddisfatti per la notizia della riapertura dei cantieri di Cravasco e Castagnola del Terzo Valico: da giovedì i 300 lavoratori che erano stati messi in cassa integrazione torneranno a lavorare a pieno regime. E’ stato premiato il pressing delle organizzazioni sindacali e abbiamo apprezzato l’intervento del Commissario Straordinario dell’opera Calogero Mauceri che ha lavorato in prima linea per questo risultato”, spiegano in una nota Feneal – Uil, Filca Cisl e Fillea – Cgil di Genova, Alessandria, Liguria e Piemonte.

“I lavoratori erano in cassa integrazione dallo scorso 25 agosto e doveva durare per 13 settimane – ricordano – oggi finalmente torna il sereno ma bisogna lavorare perché quanto accaduto non si ripeta”.

“Adesso chiediamo al Consorzio Tunnel dei Giovi – concludono – un incontro per capire quali soluzioni saranno adottate per la ripresa dei lavori”, concludono le organizzazioni sindacali”.