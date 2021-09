Riaperto il reparto di Riabilitazione e attivata la tac all’ospedale di Sestri Levante, Garibaldi (Lega): “Proficuo lavoro Asl4”

Tigullio. “Considerato l’andamento dell’emergenza coronavirus nel Tigullio e il progressivo svuotarsi dei reparti di Terapia intensiva e Covid all’ospedale di Sestri Levante, procede la progressiva ridefinizione e ripresa delle attività ordinarie di degenza e ambulatoriali che si è già iniziata a giugno” – a dirlo il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi della Lega.

“Si tratta – prosegue Garibaldi – di un proficuo lavoro svolto dall’Asl4 Chiavarese, per cui ringrazio in particolare il direttore generale Paolo Petralia, che ha visto in ultimo, dopo l’apertura del nuovo reparto di Riabilitazione, anche l’attivazione del servizio della tac per la diagnostica dei pazienti ricoverati e ambulatoriali”.