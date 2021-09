Registro della bigenitorialità a Genova, i papà separati esultano: “Un passo avanti in civiltà”

Genova. “Prendiamo atto con grande soddisfazione di una splendida notizia: l’amministrazione del Comune di Genova ha approvato a maggioranza nel consiglio comunale l’istituzione del cosiddetto Registro della bigenitorialità. La bigenitorialità, lo ricordiamo, è il diritto di tutti i figli di potersi relazionare, con tempi adeguati, con entrambe le figure genitoriali, papà e mamma, ambedue essenziali ad una crescita equilibrata, proprio per la loro diversità e complementarietà. Ciò deve accadere anche se i due genitori si separano perché la coppia può dividersi, ma genitori si rimane per sempre”. Lo scrive in una nota l’associazione Papà Separati Liguria che da anni si batte sul tema.

“L’istituzione del Registro della bigenitorialità, in cui verranno annotati gli indirizzi della madre e del padre separati che lo richiederanno, va proprio in questa direzione: entrambi i genitori, pur non vivendo più insieme, riceveranno dalle istituzioni tutte le notizie e informazioni riguardanti i propri figli, su cui hanno la responsabilità genitoriale – prosegue l’associazione -. Un passo avanti importante di civiltà che riguarda i genitori separati, e in particolare, ma non solo, i padri che purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, a causa di una prassi giurisprudenziale anacronistica, lenta a modificarsi, hanno loro malgrado minori contatti con i figli, collocati quasi sempre presso le madri”

Entusiasta il presidente dell’associazione, Mauro Lami: “Siamo davvero soddisfatti. E’ una conquista di civiltà ed è motivo d’orgoglio per noi liguri che Genova sia il primo capoluogo di regione in Italia ad adottare il Registro della bigenitorialità. Altre città liguri, tra le quali Sanremo e Savona, lo hanno fatto da tempo. Ringraziamo di cuore l’amministrazione genovese e i consiglieri comunali per la sensibilità dimostrata su questi temi e tutti coloro che si sono spesi in questi anni per arrivare all’approvazione di un atto amministrativo che ci auguriamo possa essere un passo avanti nel diritto dei figli ad avere due genitori che si occupino della loro educazione e crescita”.

“L’unica nota stonata è stata l’astensione di alcune forze politiche: un atto del genere avrebbe dovuto essere approvato all’unanimità e purtroppo queste forze politiche hanno soltanto perso l’occasione, per incomprensibili calcoli politici, di contribuire alla tutela di un diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi figli di genitori separati. Ora aspettiamo che gli uffici predisposti attivino il registro entro 60 giorni”, conclude Lami.