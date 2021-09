Recco, lavori alla scuola materna di via Milano: riqualificati i bagni

Recco. Nel corso dell’estate le scuole di Recco sono state oggetto di lavori di manutenzione con l’obiettivo di concludere i cantieri prima dell’avvio a pieno regime delle lezioni. Gli interventi hanno riguardato anche la scuola materna di via Milano dove sono stati sistemati i bagni per un investimento complessivo di circa 13.500 euro.

L’intervento ha visto la riqualificazione funzionale dei bagni con il rifacimento in resina del pavimento e del rivestimento delle pareti, una soluzione durevole, pratica ed efficace, la realizzazione di un nuovo impianto idraulico e la sostituzione dei lavabi, di più grandi dimensioni rispetto ai precedenti. Inoltre sono stati posizionati armadietti e pensili. Sempre in resina sono stati sistemati i pavimenti in alcune aule.

“La ristrutturazione dei bagni è stata portata a termine durante le vacanze estive per non intralciare le attività – ha spiegato il sindaco Carlo Gandolfo – Questo è il risultato del continuo lavoro di sinergia tra gli assessori alla pubblica istruzione Davide Manerba e ai lavori pubblici Caterina Peragallo, che hanno rilevato le priorità nel corso dei sopralluoghi effettuati nella scuola durante lo scorso anno scolastico. Con questi lavori abbiamo dato una risposta anche alle istanze dei genitori che richiedevano di risolvere alcune criticità”.