Recco, iniziano i lavori di allargamento di via Polanesi

Recco. Al via domani i lavori di allargamento e di riqualificazione che interesseranno la parte terminale di via Polanesi, al confine con il Comune di Sori.

“L’opera, particolarmente attesa dai cittadini che abitano nella zona, – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e l’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Enrico Zanini – che verrà realizzata come contropartita per un’attività di ristrutturazione edilizia in corso nelle immediate vicinanze, migliorerà la viabilità nella frazione. L’intervento, una volta concluso, permetterà un transito più agevole per le autovetture che si incroceranno lungo la strada”.

Per consentire i lavori in via Polanesi, fino al 28 settembre è stato istituito il divieto di transito, dalle ore 7 alle ore 18, all’altezza del civico 4 per una lunghezza di circa 40 metri. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale durante tutto l’arco della giornata.