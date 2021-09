Recco e la riqualificazione del waterfront: ecco i vincitori del concorso

Recco. Oggi si è tenuta la seduta pubblica della commissione giudicatrice per la proclamazione dei progetti vincitori del concorso di idee per la riqualificazione ambientale della parte centrale del lungomare di Recco

Di seguito i nomi dei tre classificati:

1° – Architetto Jacopo Pellegrini

2° – Architetto Viola Guarano

3° – Architetto Stefano Zoli

Il primo classificato potrà cominciare a lavorare alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

“Il concorso di progettazione è un obiettivo importante verso la realizzazione dell’opera, ed è frutto di uno sforzo collettivo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – che ha visto lavorare il Comune con tutti i suoi uffici tecnici e con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, della Facoltà di Architettura di Genova e del Politecnico di Milano. A conclusione dell’iter del concorso sarà allestita una mostra per presentare le proposte progettuali vincitrici del concorso, per aprire alla cittadinanza il dibattito sul futuro del lungomare e un confronto con i tecnici del settore”.

Con questo progetto si va a ridisegnare lo scenario della parte centrale della passeggiata a mare, nello spazio compreso tra via Biagio Assereto, lungomare Bettolo e piazzetta del Capitaneato, con il rifacimento della pavimentazione per i percorsi pedonali, per creare una saldatura con gli spazi frammentari circostanti, la visibilità del mare e l’accessibilità alla spiaggia, lavorando sull’integrazione tra verde, illuminazione, pavimentazione, arredo urbano, viabilità e socialità.

“L’Amministrazione ha già finanziato le risorse necessario per i successivi livelli di progettazione, che si dovranno concretizzare nel corso dei prossimi mesi, portando il più velocemente possibile alla fase di cantierizzazione di questo importante intervento, che rappresenta uno dei tasselli del programma amministrativo del mio mandato, nella complessiva opera di rigenerazione urbana e di rilancio economico e turistico della città” dice il sindaco Carlo Gandolfo.