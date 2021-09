Rapallo Rivarolese, mister Fresia si rammarica: “Ci è mancato soltanto il gol, oggi due punti persi”

Rapallo. Ieri è andata in scena la prima giornata della nuova edizione del campionato di Eccellenza. Nel palinsesto dei match d’esordio sicuramente spiccava quello tra Busalla e Rapallo Rivarolese, una sfida d’alta classifica che ha permesso al pubblico accorso al Comunale di assistere ad un calcio di ottimo livello. Alla fine è stato 0-0 per le formazioni allenate da Cannistrà e Fresia, un risultato sicuramente bugiardo rispetto alla mole di occasioni creata da entrambe le compagini.

Al termine della gara non poteva dunque mancare il commento del tecnico degli ospiti, allenatore apparso molto amareggiato per un’occasione considerata persa: “Ci è mancato soltanto il gol. Il primo tempo è stato sicuramente equilibrato, nella seconda frazione invece siamo usciti meglio senza però riuscire a trovare il tanto atteso guizzo sotto porta. Il Busalla non ha rubato niente, però per me oggi sono stati due punti persi.”

In seguito l’allenatore dei bianconeri ha proseguito rammaricandosi nuovamente per i secondi 45′, questo per un secondo tempo dal suo punto di vista disputato splendidamente dai propri interpreti calciando addirittura verso una sola porta. Tuttavia, come noto, non è stata trovata la rete del vantaggio.

È terminata in questa maniera l’intervista a Stefano Fresia, mister del Rapallo Rivarolese che adesso sicuramente spronerà i suoi a dare l’anima in vista del prossimo match contro l’Athletic Albaro.