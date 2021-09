Rapallo diventa ancora set cinematografico per la fiction mondiale “Hotel Portofino”

Rapallo. Rapallo nuovamente scelta come location per la realizzazione della fiction “Hotel Portofino”: una fiction di sei puntate ambientata alla fine degli anni ’20 che narra la storia di una famiglia inglese che, alla fine della prima guerra mondiale, si trasferisce nella Riviera Ligure.

Una celebrazione della bellezza della Liguria e di come la vita in Italia trasforma il destino della famiglia protagonista delle vicende. La narrazione e’ strutturata attraverso una serie di stagioni (ciascuna di sei puntate) e la serie ha un cast di star inglesi altissimo prestigio internazionale, capitanato da Natascha McElhone, Anna Chancellor e Mark Umbers che interagiranno con un insieme di attori italiani amatissimi nel mondo: Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy, Rocco Fasano.

La serie “Hotel Portofino” verrà diffusa globalmente nel 2022 su diversi canali che hanno co-finanziato la produzione: PBS Masterpiece in America, ITV1 in Inghilterra, Foxtel in Australia, e Sky in Italia offrendo una vetrina molto significativa che raggiungerà un pubblico mondiale anche grazie alla collaborazione con la rinomata società di distribuzione tedesca BetaFilm che la distribuirà nel resto del mondo e che sta raccogliendo offerte e proposte da tutti i più importanti canali televisivi in Francia, Germania, Scandinavia e America Latina.

Le riprese comporteranno la parziale e temporanea chiusura della spiaggia del Castello di Rapallo (Piazzetta Bottaro) nella giornata del 7 settembre dalle ore 6.00 alle ore 8.00, nonché della spiaggia di Travello a San Michele di Pagana per la giornata del 9 settembre dalle ore 6.00 alle ore 10.00.

“La realizzazione della fiction avrà, ovviamente, un grande ritorno di immagine per la Liguria e per il Levante Ligure nonché un grande ruolo per la valorizzazione del territorio e per la promozione turistica della città di Rapallo, dichiara l’assessore al turismo Elisabetta Lai – che prosegue “le riprese si avvalgono dell’importante collaborazione con Genova Liguria Film Commission, avviata all’inizio del nostro primo mandato, che continua a promuovere efficacemente la nostra Città e che ha avuto un ruolo fondamentale nel portare questa importante produzione sul nostro territorio”.