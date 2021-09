Rapallo, brucia appartamento nella notte

Rapallo. Un appartamento di una palazzina in via Vespucci ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, questa notte attorno all’una e mezza.

L’incendio ha danneggiato soggiorno e camera da letto prima che i vigili del fuoco riuscissero a spegnere le fiamme.

In quel momento, per fortuna, gli abitanti della casa non erano presenti.

La palazzina, di tre piani, è stata evacuata momentaneamente. Le famiglie sono rientrate nelle loro case al termine ddell’intervento.

L’appartamento interessato dalle fiamme è invece inagibile.