Cane muore investito a Quinto

Genova. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.50, un cane di piccola taglia è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre insieme alla padrona attraversava le strisce pedonali di fronte alla stazione ferroviaria di Quinto.

Il cane, come spiega Gian Lorenzo Termanini, capo delle guardie zoofile ambientali del canile municipale di Genova, era regolarmente legato al guinzaglio quando un’auto gli è passata letteralmente sopra.

“La bestiola è morta sul posto, solo pochi minuti dopo – continua Termanini – non c’è stato nulla da fare sebbene i soccorsi siano arrivati per tempo. Infatti proprio nel momento in cui si è verificato l’incidente passavano di lì due guardie zoofile che non hanno esitato a intervenire”.

Sul luogo dell’incidente oltre alla guardie zoofile si è recata anche la polizia locale, per ricostruire l’esatta dinamica, e un’ambulanza del 118 in soccorso della proprietaria del cane, una donna, svenuta dallo shock dopo poco.

Termanini ha riportato l’episodio anche sulla sua pagina Facebook, da cui è tratta la fotografia pubblicata.