Quinto, lanciano sassi verso la spiaggia e colpiscono in fronte una ragazzina di 14 anni

Genova. Indagini in corso da parte della polizia per risalire agli autori di un brutto episodio andato in scena nel pomeriggio di ieri quando una ragazzina di 14 anni che si trovava in spiaggia a Quinto è stata colpita da una pietra che le è arrivata in piena fronte.

E’ successo intorno alle 17. La ragazzina è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. E’ stata medicata con alcuni punti di sutura e dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Sul posto sono arrivate diverse volanti che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto. Secondo le testimonianze raccolte a lanciare i sassi sarebbero stati alcuni ragazzi, quattro o cinque, che si erano posizionati in via Gianelli all’altezza della farmacia per poi fuggire subito dopo.

Se verranno individuati rischiano un’incriminazione per lesioni aggravate.