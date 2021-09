Quinto, cinghiale sfonda il portone e invade il terrazzo: residente bloccato sul tetto

Genova. Dopo aver sfondato il portone di un caseggiato, è rimasto bloccato sul terrazzo, cercando in tutti i modi una via di fuga, tanto da costringere un residente a rifugiarsi sulla copertura delle scale.

Stiamo parlando di un cinghiale che in mattinata ha fatto irruzione in un palazzo di Quinto, mandando in allarme l’intero condominio. E finendo, ancora una volta, immortalato in un video divenuto in pochi minuti virale.

Secondo le prime informazioni, dopo qualche minuto di panico, sono giunte sul posto le guardie zoofile ambientali, i Vigili del fuoco e la polizia locale, che insieme alla vigilanza regionale e con l’ausilio di un medico veterinario hanno sedato l’esemplare per permettere al residente rimasto bloccato di poter scendere.

(Video di Gian Lorenzo Termanini)