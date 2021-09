Quezzi, il Comune valuta il ritorno della linea Amt 47 fino a De Ferrari

Genova. La giunta comunale valuterà, insieme ad Amt, la richiesta di ripristinare il precedente percorso della linea Amt del bus 47, in modo da collegare direttamente il quartiere collinare di Quezzi con piazza De Ferrari o via Ceccardi e non solo fino a Brignole, come accade oggi. È quanto ha risposto oggi l’assessore Matteo Campora all’interrogazione avanzata dal capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Mauro Avvenente.

Molte le richieste dei cittadini in questi ultimi anni, fra cui figurano anche gli anziani e i disabili, che attualmente per raggiungere ad esempio l’ospedale Galliera partendo da Quezzi sono costretti a salire su tre autobus.

“Lo stesso accade in altri quartieri, come per esempio a Fiorino (Voltri), i cui abitanti per raggiungere l’Ospedale San Martino devono cambiare quattro autobus -. riflette Avvenente -. È l’effetto della riorganizzazione delle linee Amt che, se ha legittimamente risposto a esigenze economiche dell’azienda municipalizzata, non può trascurare le esigenze dei cittadini, il cui ascolto sarebbe sintomo di sagacia”-

Una soluzione ventilata da Avvenente potrebbe essere il reinserimento di alcune corse del 47 fino a De Ferrari mantenendo una linea barrata sul percorso attuale (corso Torino-corso Buenos Aires-via Cadorna) fino a Brignole.