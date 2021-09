Quarto, rogo nella notte in un appartamento di via Carrara: a fuoco la camera da letto, salva l’inquilina

Genova. Paura nella notte in via Carrara a Quarto per un incendio che ha completamente distrutto la camera da letto di un appartamento.

E’ successo alle 2.37. E’ stata la stessa inquilina a chiamare i pompieri dopo essersi messa in salvo dalle fiamme. L’incendio, le cui cause sono da accertare, hanno anche coinvolto parzialmente il ponteggio esterno dell’edificio.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: dal distaccamento di Genova Est al comando centrale alle autobotti sono stati una dozzina gli uomini impiegati nell’intervento che è durato oltre due ore ed è terminato alle 4.50

Non risultano fortunatamente né feriti né intossicati.