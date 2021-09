Puliamo il mondo, la campagna di Legambiente arriva nel Tigullio

Sestri Levante. Puliamo il Mondo, la campagna storica di Legambiente, si svolgerà in diverse città del comprensorio dal 24 al 26 settembre e non solo.

A Moneglia gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Fabrizio de André” organizzati dalla Labter Tigullio ripuliranno il tratto di spiaggia presso la foce del Bisagno raccogliendo i rifiuti depositati venerdì 24 settembre dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio sarà la volta dei giovanissimi del Centro Socio Educativo L’Isola Blu di Lavagna già esperti in materia (durante l’estate hanno ripulito un tratto di spiaggia dagli odiosi mozziconi laureandosi “Cavalieri della Spiaggia Pulita”) che andranno a bonificare la piastra del porto.

I volontari del Circolo Legambiente Cantiere Verde dal mese di maggio puliscono un’area verde pubblica a Chiavari in stato di grave abbandono. Dopo lo sfalcio delle “razze” i lavori si sono prolungati a causa della presenza di una quantità impressionante di macerie e di calcinacci “nascosti” nel suolo e che richiedono tempo per essere asportati. Puliamo il Mondo assume, pertanto, un carattere permanente quale impegno ambientale: volontari disponibili a dare man forte sono pregati di contattare il circolo.

Il Comune di Sestri Levante organizza una pulizia del Torrente Gromolo sabato 25 settembre a partire dalle ore 9. L’appuntamento è in Via per Santa Vittoria all’altezza del civico 186.

Le scuole medie di Santa Margherita Ligure si attiveranno, invece, con un’iniziativa di tutela e salvaguardia ambientale, nelle prossime settimane.