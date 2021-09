PSM Rapallo, open day in rosa

Rapallo. Sta per nascere, a Rapallo, la prima attività calcistica femminile rivolta a tutte le bambine che amano il gioco del calcio.

La PSM Rapallo ha deciso di iniziare l’attività femminile all’interno del proprio settore giovanile, che oltre ad essere uno dei più numerosi del levante ligure vanta il pregio di essere riconosciuto come centro tecnico Sampdoria.

“Il progetto calcio femminile e in grande crescita e le bambine, che si avvicinano al calcio, sono sempre di più anche a Rapallo. Fino a ieri erano costrette a spostarsi in località limitrofe, perché in città non era presente nessuna attività femminile, per questo abbiamo optato per questa scelta – commenta Daniele Bacigalupo, mister storico della società – gli allenamenti si svolgeranno sui campi Macera e Poggiolino due volte alla settimana e per poter ricevere info, si può passare presso la segreteria del campo Macera tutti i giorni dalle 17 alle 19.