Promozione, Voltrese forza tre sul Ceriale, mister Sciutto: “Sapevamo che non sarebbe stato facile”

Trasferta vittoriosa per la Voltrese sul campo del Ceriale Progetto Calcio. Un successo per 3 a 1 che porta a quattro i punti in campionato della squadra.

Così mister Massimo Sciutto a fine gara: “Partita complicata, come ci aspettavamo. Non pensavamo certo di venire a fare una passeggiata. Hanno reagito molto bene dopo il nostro vantaggio raggiungendo con merito il pareggio. Anche nella ripresa siamo partiti meglio noi. Il goal e l’espulsione del giocatore avversario ci hanno agevolato, siamo stati bravi ad approfittarne”.

“Troppo presto per parlare di obiettivi, vogliamo fare un campionato positivo. Vedremo tra un po’ come saremo messi”, conclude il tecnico della Voltrese.

