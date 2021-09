Promozione, girone B, Bogliasco: le favorite di Guido Poggi

Bogliasco. Guido Poggi commenta, dall’alto della sua enorme esperienza da allenatore, il girone B del campionato di Promozione, che domenica 12 settembre, prenderà il via.

Il tuo Bogliasco è da Eccellenza?

“No, non siamo in grado di ambire alla vittoria finale del campionato – dice, senza mezzi termini, mister Poggi – siamo una squadra in costruzione, credo ci siano altre compagini più attrezzate per disputare un’annata al vertice della classifica, cercheremo comunque di ritagliarci uno spazio importante”.

Sono più forti le compagini genovesi o quelle spezzine?

“Ci sono otto squadre genovesi e otto spezzine, siamo in perfetta parità – continua l’ex tecnico delle giovanili della Sampdoria – Follo e Magra Azzurri mi sembrano molto competive , ma la squadra, che a parer mio, si presenta favorita ai nastri di partenza è il GolfoParadiso di mister Foppiano”.

Quale sarà la squadra rivelazione?

“La Tarros Sarzanese, allenata dal mio ex compagno di squadra, Mirco Fanan, ha i presupposti tecnico tattici per poter stupire tutti”.