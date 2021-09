Prato Sopralacroce, 70enne cade in dirupo e batte la testa: in codice rosso al San Martino

Genova. E’ finita con un brutto epilogo l’escursione di un uomo di 68 anni, che nel pomeriggio ha perso l’equilibrio ed è caduta in un dirupo ferendosi gravemente alla testa.

L’episodio è avvenuto nei pressi di Prato Sopralacroce, nel cuore del Parco dell’Aveto: l’uomo è scivolato lungo la scarpata di una ventina di metri e fermandosi sulla riva del ruscello sottostante. Sul posto, oltre la squadra di Chiavari, è giunto l’elicottero Drago VF con il personale SAF e i sanitari a bordo.

Il ferito ha riportato un grave trauma facciale e contusioni varie. I Vigili del fuoco hanno creato un un sistema di corde e paranchi per riportare la barella sulla strada e, dopo che è stato stabilizzato dal personale medico, è stato trasportato all’ospedale: vista la gravità dell’accaduto e la distanza dal centro abitato si è optato per un trasporto in elicottero verso il pronto soccorso del San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.