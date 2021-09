Genova. Ancora un rogo di sterpaglie nella zona del Cep a Prà. Questa volta è successo in vico inferiore della Torrazza.

L’allarme per il fumo è arrivato in piena notte, intorno alle 2. I vigili del fuoco ci hanno messo circa due ore per spegnere le fiamme.

Sulle cause del rogo indagano gli stessi pompieri che non escludono il gesto doloso