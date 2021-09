Pontedecimo, la Asl 3 smentisce le voci sulla chiusura del centro malattie rare del Gallino

Genova. “Con riferimento ad alcune voci sulla presunta chiusura del centro per le malattie rare immunologiche ed ematologiche dell’ospedale Gallino, tali notizie sono totalmente infondate in quanto l’attività non solo proseguirà ma sarà ulteriormente potenziata”. Così si legge in una nota ufficiale dell’Asl 3 Genovese dopo che nei giorni scorsi sono circolate notizie opposte a riguardo.

“Si aggiunge che il progetto di medicina integrata portato avanti fino a oggi è confermato per il futuro sempre presso la sede del Gallino”.

Dal 1 ottobre inoltre il polo di Pontedecimo assumerà la valenza di Centro Interdipartimentale e vedrà ulteriormente incrementata la presenza di specialisti nelle patologie ematologiche, immuno-reumatologiche e rare che garantiranno la loro presenza quotidiana a fronte dell’attuale copertura di tre giorni a settimana.

Il coordinamento del Centro Interdipartimentale sarà affidato al dottor Gerolamo Bianchi, capo del dipartimento Specialità Mediche e direttore della Reumatologia Asl3, e alla dr.ssa Anna Maria Gatti, capo dipartimento Medico -Cardiologico e direttore della Medicina Interna

“Si ricorda che tale attività è stata fortemente voluta da Asl3 avviando nel 2013 – si legge nella nota – il primo Ambulatorio dedicato. Nel rassicurare gli assistiti e la popolazione, si sottolinea che per oggi e per il futuro tale realtà continuerà a garantire risposte altamente professionali e qualificate ai pazienti con patologie ematologiche, immunologiche e rare”.