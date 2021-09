Pizzerie migliori d’Italia, 3 sono in provincia di Genova (e la Liguria entra nella top 50)

Genova. Ci sono anche 11 pizzerie della Liguria (di cui 3 genovesi) nella quinta edizione della guida on-line di settore 50 Top Pizza 2021 che ha consacrato I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta come pizzeria migliore del mondo. Nella top 50 figura anche una pizzeria ligure: si tratta di Officine del Cibo, locale di Sarzana, che conquista il 31esimo posto in classifica.

Tra le altre pizzerie menzionate dalla guida si trovano anche la Focacceria Manuelina di Recco (famosa per la focaccia al formaggio) e due locali nella città di Genova, La Pizza di Egizio a Quinto e Moromare alla Foce.

La lista completa delle pizzerie liguri

Officine del Cibo, Sarzana (SP)

33 Pizza e Birra, Albenga (SV)

Aqua, Ortonovo (SP)

Focacceria Manuelina, Recco (GE)

Fuoco e Fiamme, Lerici (SP)

La Pizza di Egizio, Genova

Le Due Palme, Ventimiglia (IM)

Moromare, Genova

Pizzeria La Picea, Levanto (SP)

Pizzeria L’Arcolana, Arcola (SP)

Portego De Ma’, Imperia

Vale certamente la pena analizzare come le diverse regioni si siano divise il ranking. Per quel che riguarda le prime 100 posizioni (i locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di “Pizzerie Top”, mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come “Grandi Pizzerie”), trionfa la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo stivale.

Grande novità, l’assegnazione del Forno Verde, che contraddistingue i locali che si sono particolarmente distinti per attenzione alla sostenibilità ambientale. Solo quattro quelli conferiti, che sono andati a:

Le Grotticelle – Caggiano (SA)

Pupillo Pura Pizza – Frosinone

Pizzeria da Ezio – Alano di Piave (BL)

Fandango – Potenza

Per consultare la Guida Italia 2021 completa: https://www.50toppizza.it/guida-italia-2021